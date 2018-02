Boxe: venerdì a Roma Mondiale della Pace

ROMA, 19 FEB - Si svolgerà venerdì al Palazzetto dello Sport di Roma il 'Mondiale della Pace' Wbc di pugilato, organizzato dall'Opi 82 in collaborazione con la Fpi e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e di Roma Capitale. L'iniziativa è nata per sostenere le popolazioni colpite da terremoti in Italia e in Messico. I fondi raccolti attraverso la campagna sociale dedicata e durante la serata saranno infatti devoluti al progetto "Fighting for the Peace" creato dalla Scholas Foundation e dal programma BoxVal del Wbc. Protagonisti del match saranno due dei migliori pesi leggeri in circolazione: l'imbattuto italiano Emiliano Marsili (35 vittorie, 14 prima del limite, e 1 pari) e il messicano Victor Betancourt (22 vittorie e 1 sconfitta). Combatteranno sulla distanza delle 12 riprese, la stessa prevista per i titoli mondiali. Il co-main event della manifestazione sarà la sfida per il titolo europeo dei pesi medi tra l'italiano Alessandro Goddi e l'imbattuto polacco Kamil Szeremeta.