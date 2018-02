Giro: Fabio Aru conferma presenza

CAGLIARI, 20 FEB - Fabio Aru parteciperà al Giro d'Italia. Lo conferma lo stesso ciclista sardo, che dallo scorso primo gennaio corre con la Uae Team Emirates, sul suo sito Internet. "La scelta di partecipare al Giro d'Italia è stata fatta con convinzione, valutando tutte le variabili: ho voluto ponderare bene questa importante decisione, confrontandomi costruttivamente con la squadra - spiega - Sono contento di tornare sulle strade del Giro che, per un atleta italiano, è una corsa che offre emozioni speciali. In più, quest'anno vi parteciperò con la maglia di Campione d'Italia sulle spalle: motivo in più per onorare al massimo la Corsa Rosa".