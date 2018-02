Giochi:biathlon,confermato bronzo Italia

PYEONGCHANG, 20 FEB - Medaglia di bronzo confermata per la staffetta azzurra mista di biathlon. La giuria, a seguito del ricorso presentato dalla Germania e dopo aver visionato il filmato, non ha riscontrato irregolarità della volata dell' azzurro Dominik Windisch ai danni del tedesco Arnd Peiffer, confermando quindi l'ordine d'arrivo e il bronzo per l'Italia.