Giochi: la soddisfazione di Malagò

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 20 FEB - "Oggi avevamo due chance e le abbiamo sfruttate". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, giunto all'Alpensia biathlon centre dove l'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta mista. "Nel biathlon puntavamo a due medaglie - ha aggiunto - e due medaglie sono arrivate. Arrivo dal Gangneung oval dove siamo contenti per l'argento pur essendo rimasti stupiti per la conclusione della gara. Da segnalare per oggi anche l'ottima qualificazione di Arianna Fontana nei 1.000 metri di short track".