6 Nazioni, Inno di Mameli per Italrugby

FIUMICINO, 20 FEB - Accoglienza speciale al Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, con l'esecuzione dell'Inno di Mameli, per salutare la partenza per Marsiglia della nazionale italiana di rugby che, venerdì alle 21 allo Stadio Velodrome, affronterà la Francia nel match d'apertura del terzo turno del 6 Nazioni. Gli azzurri, guidati dal ct Conor O'Shea, sono stati accolti da Aeroporti di Roma che, con la partecipazione degli operatori aeroportuali, ha organizzato un vero e proprio saluto a sorpresa, con il tricolore e l'esecuzione dell'inno "Fratelli d'Italia". L'inatteso flash mob ha coinvolto i passeggeri presenti che hanno cantato insieme agli addetti di scalo, con indosso i giubbotti della nazionale, e fotografato i rugbisti in partenza.