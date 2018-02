Wta Dubai, Errani al secondo turno

ROMA, 20 FEB - Esordio positivo per Sara Errani nel tabellone principale del "Dubai Duty Free Tennis Championships", torneo dotato di 2.623.485 dollari di montepremi in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne romagnola, numero 143 Wta e passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto per 6-4 6-3 l'ucraina Lesia Tsurenko, numero 42 del ranking mondiale, anche lei qualificata. Nulla da fare intanto per Roberta Vinci nel primo turno dell'"Hungarian Ladies Open" (montepremi di 250mila dollari) in corso sul veloce indoor di Budapest, in Ungheria. La 35enne tarantina, numero 156 del ranking mondiale e passata attraverso le qualificazioni, ha ceduto per 6-3 6-3 alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, sesta testa di serie.