Giochi: Nigeria,importante è partecipare

ROMA, 20 FEB - Ultime al termine della prima giornata di gare ma con gli occhi di tutto il mondo addosso. E' il paradossale risultato del bob a due della Nigeria all'esordio assoluto in un'Olimpiade invernale. Seun Adigun e Akuoma Omeoga hanno chiuso col 20/o e ultimo tempo, staccate di 3"50 dalla coppia tedesca Jamanka-Buckwitz che guida momentaneamente la classifica. La pilota dell'equipaggio 'Naija', nomignolo che è sinonimo di Nigeria, è la Adigun, una ragazza che ha già preso parte a un'Olimpiade, quella estiva di Londra 2012, dove venne eliminata nelle batterie dei 100 hs. L'ultimo posto di oggi, in attesa delle due manches di domani, non è visto in senso negativo. "Nello sport ci sono sempre degli alti e bassi, esattamente come su una pista - spiega Adigun, nipote di Hakeem Olajuwon star Nba degli anni '90 -. In quattro anni siamo arrivate dal niente all'Olimpiade invernale, e per il nostro paese è stata la prima presenza in assoluto in questa manifestazione. Ciò che conta è la concentrazione al momento della gara".