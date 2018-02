Giochi: curling, l'Italia chiude bene

ROMA, 20 FEB - L'Italia del curling chiude nel migliore dei modi la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Gli azzurri hanno infatti sconfitto la Norvegia per 6-4 ottenendo così la terza vittoria nel torneo dopo quelle ottenute contro Svizzera e Stati Uniti. Gli azzurri erano già certi di non poter lottare per l'accesso alle semifinali. L'Italia è attualmente penultima in classifica ma il suo piazzamento finale dipenderà dai risultati di Corea del Sud, Norvegia e Danimarca nell'ultima giornata in programma domani.