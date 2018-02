MotoGp: svelata la Honda 2018

ROMA, 20 FEB - La Honda ha svelato la livrea della nuova RC213V 2018, la moto con cui gli spagnoli Marc Marquez e Dani Pedrosa cercheranno il tris mondiale dopo i titoli 2016 e 2017. Dopo Ducati, Yamaha e Suzuki, è stata la casa giapponese a presentare la nuova moto con cui affronterà il Mondiale 2018 per difendere la doppietta (titolo piloti-costruttori) centrata l'anno scorso. "E' davvero bello tornare in Indonesia per presentare la nuova moto, questo è un Paese molto importante per noi e per la MotoGP in generale - le parole di Marquez -. Abbiamo già svolto due sessioni di test ed entrambe sono andate bene. Lavoreremo sodo anche nella terza e ultima in Qatar, per arrivare al meglio al primo GP. Lotteremo per regalare una stagione spettacolare".