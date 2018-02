Lazio: De Vrij, brutto andar via così

ROMA, 20 FEB - All'indomani dell'annuncio del ds Tare sul mancato accordo per il rinnovo, Stefan De Vrij esce allo scoperto con un pensiero pubblicato su Instagram: "Capisco molto bene la delusione dei Laziali e mi fa male andare via in questo modo. Anche se qui sono felicissimo e mi sento a casa, a volte bisogna uscire dalla propria 'comfort zone', per poter raggiungere gli obiettivi desiderati", le parole dell'olandese. "É stato un periodo difficilissimo pieno di speculazioni sul mio futuro - aggiunge sul suo profilo ufficiale - fino ad arrivare a questo punto che nessuno desiderava. Purtroppo, per diversi motivi, non siamo riusciti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti". "Sarò per sempre grato alla Lazio e ai tifosi per essere sempre stati dalla mia parte e per tutta la fiducia e le opportunità che mi sono state date - conclude de Vrij -. Ho provato a dimostrarlo ogni giorno dando il massimo e continuerò a farlo fino alla fine".