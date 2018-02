Sci. 80 al via per 2/a edizione SciaLIS

BIELMONTE (BIELLA), 20 FEB - La 2/a edizione di SciaLIS, lo slalom non competitivo aperto a sciatori sordi e udenti ha visto 80 ragazzi sfidarsi nel nome dell'inclusione, sulle piste nell'Oasi Zegna a Bielmonte, sulle Alpi biellesi. Il nome unisce la voce del verbo sciare con il nome della lingua dei segni, Lis appunto. Il programma ha visto al mattino una gimkana per i più piccoli, nel pomeriggio lo slalom vero e proprio. Apripista d'eccezione per entrambe le discese sono stati gli sciatori Patrick Thaler e Giuliano Razzoli, olimpionico di Vancouver, che hanno idealmente ricevuto il testimone da Kristian Ghedina, padrino della 1/a edizione. A loro si sono volentieri aggiunti alcuni volti noti dello spettacolo, presenti per un'altra iniziativa benefica. La premiazione e una simpatica merenda hanno concluso una giornata il cui valore va ben oltre il gesto atletico. SciaLIS è stato organizzato dalla scuola di sci Monte Marca.