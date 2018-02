Serie C, il Catania fa marcia indietro: Lucarelli resta, fuori i "senatori"

CATANIA - In mattinata i dirigenti del Catania hanno incontrato il tecnico Cristiano Lucarelli che sembrava in predicato di lasciare la squadra. Sembrava perché si potrebbe profilare una clamorosa marcia indietro. Dopo aver sentito ieri sera Toscano, Padalino, Torrente e Drago, l’ad Lo Monaco e il ds Argurio hanno chiamato in sede proprio Lucarelli per discutere di conferme o di rottura.

Il tecnico rossazzurro ha poi diretto l’allenamento pomeridiano e subito dopo si è di nuovo chiuso in stanza con i dirigenti etnei che dopo il faccia a faccia - a tratti anche molto acceso - con l'allenatore si sarebbero orientati a confermare la fiducia nella sua guida tecnica.

Un colpo a sorpresa, una scelta che in pochi si aspettavano dopo le tensioni che ci sono state in alcuni momenti della stagione tra l’allenatore toscano e lo stesso Lo Monaco, il timore da parte di quest’ultimo che Lucarelli non riuscisse più a centrare quello che è l’obiettivo dichiarato dal Catania già dalla scorsa estate e cioè il ritorno in Serie B. Di sicuro all’attuale tecnico

del Catania non possono essere attribuite colpe che non ha e la "manita" del Monopoli non può essere addebbitata solo a lui. Il sospetto è che qualcosa si è “guastata” nello spogliatoio e pare che Lucarelli stia già correndo ai ripari. Secondo indiscrezioni, l'allenatore potrebbe mettere in discussione alcuni "senatori" dello spogliatoio che avrebbero avuto non pochi contrasti con la guida tecnica.

