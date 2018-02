Giochi: Kostner, gara è ancora aperta

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 21 FEB - "La gara è sempre aperta. Spero nel lungo di riuscire a pattinare bene e di mostrare quanta gioia io provo sul ghiaccio dopo 15 anni di pattinaggio di alto livello". Carolina Kostner commenta così la sua prova nel lungo di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Con il punteggio di 73.15 è sesta in classifica. "Va bene così - ha aggiunto - e per me far parte delle migliori al mondo in questo momento è già una vittoria. Sono alla quarta Olimpiade, tutto quello che viene è in più".