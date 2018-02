Cordaz tra alunni, appassionatevi studio

CROTONE, 21 FEB - "Lo sport aiuta a superare le debolezze, le paure, ma alla base di tutto resta lo studio". A dirlo Alex Cordaz, capitano del Crotone, ospite insieme ai compagni Giovanni Crociata e Stefan Simic della scuola Vittorio Alfieri nell'ambito del progetto "A scuola da campioni", promosso dalla IV Commissione del Comune presieduta da Pisano Pagliaroli che punta a promuovere i valori dello sport: rispetto, solidarietà e fair play. E' stato un bagno di entusiasmo per i tre calciatori dopo l'amarezza della sconfitta a Benevento. Difficile per loro parlare tra cori, richieste di autografi e selfie. Cordaz ha preso qualche "fischio" dai ragazzi quando ha detto: "Studiate perché è importante. Così come fate sport con passione, affrontate lo studio con la stessa passione. Visto che dovete farlo appassionatevi, divertitevi nel farlo". "E' un piacere per noi stare con i ragazzi, sono la linfa vitale della società - ha commentato Cordaz -. Una carica in più per affrontare la gara con la Spal che è fondamentale".