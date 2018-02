Atp Rio: Cecchinato fuori al primo turno

ROMA, 21 FEB - Niente da fare per Marco Cecchinato al debutto nel tabellone principale del "Rio Open", torneo ATP dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Il 25enne palermitano, passato attraverso le qualificazioni, è stato sconfitto per 6-4 6-1 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta Al secondo turno è invece Fabio Fognini, vittorioso all'esordio in rimonta sul brasiliano Thomas Bellucci. Domani il 30enne ligure si giocherà un posto nei quarti di finale con lo statunitense Tennys Sandgren, protagonista a sorpresa agli Australian Open dove ha raggiunto i quarti. Dopo il croato Marin Cilic, numero 3 del ranking mondiale e prima testa di serie, ha debuttato in modo positivo anche l'austriaco Dominic Thiem, che ha sconfitto per 6-2 7-5 il serbo Dusan Lajovic.