Giochi: Brignone, contusione a ginocchio

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 21 FEB - Ha riportato una contusione al ginocchio sinistro Federica Brignone, ma proverà a essere in gara domani per la combinata. L'azzurra si è fatta male cadendo durante la discesa libera ed è stata subito portata a fare accertamenti. Cercherà di recuperare al meglio per essere al via domani.