Giochi: Goggia, questo oro è per sempre

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 21 FEB - Lacrime sul podio per Sofia Goggia, oro olimpico nella discesa libera: l'azzurra ha ricevuto la sua medaglia da Thomas Bach, presidente del Cio, e ha trattenuto a stento le lacrime al momento dell'inno. "Come e' questa medaglia? E' d'oro, ed è per sempre", ha poi detto a RaiSport, dopo la foto che l'amica-rivale Lindsey Vonn. "E' un crescendo di emozioni, dalle prime piste facili nella mia Foppolo fin qui alle Olimpiadi: sono fortunata, è un sogno che insegui e non tutti realizzano", ha concluso Goggia, prima di urlare: "Mammaaa, ho vinto l'Olimpiade...".