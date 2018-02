Giochi: Goggia,i complimenti di Bebe Vio

ROMA, 21 FEB - "Bellissimo, fighissimo. Sono veramente contenta per Sofia. Ero andata a vederla due anni fa alla coppa del Mondo a Cortina e mi ero innamorata di lei perché è una tipa tosta". Lo dice Bebe Vio commentando la medaglia d'oro di Sofia Goggia nella discesa libera, prima italiana nella storia a essere salita sul gradino più alto del podio ai Giochi olimpici in questa disciplina. "Ha detto che da quando aveva sei anni sognava di vincere un'Olimpiade - ha aggiunto la campionessa paralimpica a margine di una conferenza stampa alla sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri - e so che emozione si prova perché anche io ho sempre avuto quel sogno fin da quando ne avevo cinque. E' stato bello, ho visto le foto di lei che salta e piange, complimenti davvero a Sofia".