Wta Dubai: Errani fuori al 2/o turno

ROMA, 21 FEB - Sara Errani è stata eliminata al secondo turno del "Dubai Duty Free Tennis Championships", torneo WTA Premier dotato di 2.623.485 dollari di montepremi e in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne romagnola, passata attraverso le qualificazioni è stata sconfitta per 6-4 6-2 dalla tedesca Angelique Kerber, numero 9 Wta e sesta favorita del seeding. Prima testa è l'ucraina Elina Svitolina, numero 3 Wta e campionessa in carica, che precede la spagnola Garbine Muguruza la ceca Karolina Pliskova e la lettone Jelena Ostapenko.