Atletica: Only women's run il 5 marzo

ROMA, 21 FEB - Domenica 5 marzo, dalle 10, l'Acsi presenta la 2/a Only wome's run, che quest'anno diventa 1000 donne a Capannelle, una gara podistica che prevede due prove: una competitiva di 4 km, aperta esclusivamente alle donne, e una di 6 km non competitiva per tutti. La manifestazione, che nasce come una competizione esclusivamente femminile, in questa edizione 2018 farà registrare una curiosa novita: vista la concomitanza con le elezioni politiche, e dato l'annullamento delle altre gare in programma, potranno prendere parte alla ricca giornata di sport all'aria aperta anche gli uomini, naturalmente solo per la non competitiva da 6 km. L'obiettivo della Only women's-1000 donne a Capannelle è sempre lo stesso: coinvolgere partecipanti di tutte le fasce d'età, dalle giovanissime alle più mature, per dare uno stimolo alla pratica sportiva femminile.