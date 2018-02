6 Nazioni: tre cambi nel XV anti-Francia

ROMA, 21 FEB - Il ct della Nazionale italiana di rugby, Conor O'Shea, ha ufficializzato la formazione che venerdì 23 febbraio affronterà a Marsiglia la Francia guidata dall'ex tecnico azzurro Jacques Brunel, nella terza giornata del 6 Nazioni. Tre i cambi rispetto alla squadra scesa in campo a Dublino contro l'Irlanda due settimane fa: confermate in blocco la linea dei trequarti e la mediana, nel pacchetto di mischia vengono riproposti dal 1'Leonardo Ghiraldini come tallonatore e Andrea Lovotti come pilone sinistro. Maxime Mbandà, con la maglia numero 7, è per la prima volta titolare nel torneo. Questa la formazione: Minozzi, Benvenuti, Boni, Castello, Bellini, Allan, Violi, Parisse, Mbandà, Negri da Oleggio,Budd, Zanni, Ferrari, Ghiraldini, Lovotti. A disposizione: Bigi, Quaglio, Pasquali, Biagi, Ruzza, Gori, Canna, Hayward. Questo invece il XV francese: Bonneval, Fall, Bastareaud, Doumayrou, Grosso, Beauxis, Machenaud, Tauleigne, Camara, Lauret, Vahaamahina, Gabrillagues, Slimani, Guirado, Poirot.