Khadira: Ritorno in Germania? Possibile

ROMA, 21 FEB - Sami Khedira, pilastro del centrocampo della Juventus - non solo come incontrista, ma anche come formidabile finalizzatore - pensa a un ritorno in Germania, dove ha già giocato con la maglia dello Stoccarda, prima di trasferirsi nel Real Madrid. Il centrocampista di origini tunisine, in un'intervista a Sport-Informations-Dienst, ha parlato del proprio futuro, aprendo nuovi scenari. "Il mio contratto con la Juve scadrà nel giugno 2019 - ha detto Khedira - la Bundesliga è un grande campionato e non nel calcio non bisogna mai escludere alcuna possibilità".