Sky Vr46, Bagnaia in MotoGp nel 2019

ROMA, 21 FEB - Lo Sky Racing Team VR46 ha centrato il suo obiettivo più importante, quello di valorizzare i giovani piloti italiani facendoli crescere e aiutandoli a diventare i campioni del futuro. È ufficiale, infatti, il passaggio di Francesco Bagnaia in MotoGP nel 2019. Dalla prossima stagione il giovane pilota italiano, supportato in questi anni dal progetto Sky-VR46, continuerà il suo percorso professionale nella classe regina in sella alla Ducati del Team Pramac Racing. Si tratta di un risultato prestigioso per Sky e per la VR46 di Valentino Rossi, che lavorano insieme alla VR46 Riders Academy dal 2014 proprio con l'intento di arricchire di nuovi talenti il movimento motociclistico italiano. "L'anno prossimo realizzerò uno dei miei sogni - ha commentato Bagnania - Ho detto spesso che mi sarebbe piaciuto correre in MotoGP in sella a una Ducati e finalmente accadrà. Per me è un grande risultato e ringrazio il Team, Sky e la VR46 Riders Academy, per avermi seguito nel mio percorso di crescita"