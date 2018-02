Hasenhuttl: "Napoli al completo,attenti"

NAPOLI, 21 FEB - "Non vediamo l'ora di giocare la partita di domani, il Napoli è arrivato con tutta la rosa al completo e sicuramente sarà una sfida interessante". Lo ha detto l'allenatore del Lipsia, Ralph Hasenhuttl, alla vigilia del di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Napoli, che troverà circa 40.000 spettatori allo stadio del Lipsia. "Dopo la partita d'andata noi partiamo in vantaggio, soprattutto grazie al terzo gol, ma la qualità del Napoli l'abbiamo vista tutti e domani giocherà Mertens. Non voglio parlare di percentuali di qualificazione, dico solo che dobbiamo restare concentrati". Hasenhuttl non si fida di un Napoli già fuori: "Sono venuti qui - spiega - con i migliori giocatori e proveranno a ribaltare il risultato dell'andata. Dobbiamo essere attenti e imporre il nostro gioco, non possiamo scendere in campo tranquilli". Il tecnico tedesco ha invece problemi di formazione, visti gli infortuni di Keita e Orban.