Napoli: Insigne, non snobbiamo E.League

NAPOLI, 21 FEB - "Abbiamo tanta voglia di riscattare la prestazione dell'andata e far ricredere chi dice che snobbiamo l'Europa". Lo ha detto Lorenzo Insigne alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia. "Sappiamo che dobbiamo fare tre gol ed è difficile - ha detto Insigne - dobbiamo partire forte con la nostra mentalità e la gestione della palla, provare a fare gol, avere la stessa cattiveria che mettiamo in campo in campionato. Ci proviamo fino alla fine". Insigne, che potrebbe giocare dal 1' soprattutto visto il possibile forfait di Mertens, ha spiegato: "Domani serve una grande prestazione - ha detto - anzi ci vuole la migliore prestazione dell'anno. E' brutto essere primi in campionato ed eliminati in Europa, per questo daremo tutto per passare il turno".