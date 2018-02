Real Madrid vincente in recupero Liga

MADRID, 21 FEB - Le assenze di Cristiano Ronaldo, Kroos e Modric non fermano il Real Madrid che nel recupero del match della Liga non giocato a dicembre per gli impegni nel Mondiale per club, va a vincere sul campo del Leganes per 3-1. Per la squadra di Zidane è la rivincita contro la formazione che un mese fa l'aveva eliminata a sorpresa nei quarti di finale della Coppa del Re. Con Isco a centrocampo, Kovacic ispiratore della manovra e un tridente formato da Lucas Vazquez, Benzema e Asensio (migliore in campo), il Real ha effettuato l'ennesima 'remuntada' visto che era passato in svantaggio. Ma poi le reti di Lucas Vazquez, Casemiro e Sergio Ramos al 90' su rigore hanno ribaltato il risultato. Ora il Real ha scavalcato il Valencia ed è terzo a 14 punti dal Barcellona capolista e a sette dai 'cugini' dell'Atletico. "Ma noi continueremo a lottare in campionato - ha detto Ramos a fine partita - per accorciare la distanza dal Barça. Le vittorie fanno sempre bene al morale".