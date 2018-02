Arezzo: Tommasi, decisioni il 23/2

AREZZO, 21 FEB - "Questa giornata è servita per fare il punto e capire la situazione. Ora vediamo cosa succederà. Non so se sarà fatta istanza di fallimento o cambierà qualcosa in società. Ogni decisione da parte nostra è rimandata a venerdì 23 febbraio. In quella data, in base agli agli eventi, decideremo il da farsi". Lo ha detto Damiano Tommasi presidente di Assocalciatori al termine dell'incontro con i calciatori dell'Arezzo avvenuto in serata. "Qui non è questione di giocare o non giocare ma di capire quali siano le prospettive. Se ci sono prospettive domenica 25 febbraio giochiamo la partita di serie C contro il Livorno sennò no. Venerdì tornerò, faremo il punto con i rappresentanti della Lega Pro e con il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli anche perché in caso di fallimento il titolo sportivo tornerebbe in mano all'amministrazione comunale. Decideremo", ha aggiunto Tommasi riferendosi allo sciopero preannunciato per la gara di domenica contro il Livorno.