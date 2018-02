Giochi: slalom, oro a svedese Myhrer

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - Lo svedese Andre Myhrer ha vinto la medaglia d'oro nello slalom speciale dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Argento allo svizzero Ramon Zenhaeusern e bronzo all'austriaco Michael Matt. Dopo aver chiuso la prima manche al quarto posto, l'azzurro Manfred Moelgg è scivolato indietro in classifica fino al dodicesimo posto mentre Stefano Gross ha concluso la gara in sedicesima piazza. Il campione austriaco Marcel Hirscher, già vincitore di due medaglie d'oro alle Olimpiadi in Corea, è stato eliminato nella prima manche.