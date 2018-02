Giochi: Hirscher fuori in 1/a manche

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - Sorpresa nella prima manche dello slalom ai Giochi di PyeongChang. Il grande favorito, Marcel Hirscher, è uscito e ora non può più inseguire la tripletta d'oro. In testa c'è il norvegese Henrik Kristoffersen in 47.72, davanti allo svedese Andre Myhrer (47.93) e al francese Victor Muffat-Jeandet che ha un distacco di 0.62. Quarto tempo, ai piedi del podio virtuale, l'azzurro Manfred Moelgg in ritardo di 0.68. Quattordicesimo tempo per Stefano Gross, fuori Riccardo Tonetti. La seconda manche è prevista alle 5.30 italiane.