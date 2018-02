Giochi: Tumolero infortunato

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - Brutto infortunio per Nicola Tumolero ai Giochi di PyeongChang. L'azzurro del pattinaggio di velocità, bronzo nei 10.000 metri, ha riportato la completa rottura del tendine tibiale anteriore della gamba destra durante la finale per il quinto posto del Team pursuit. Per Tumolero, suturato chirurgicamente all'ospedale di Gangneung, lo stop dall'attività agonistica è di tre mesi. Domani rientrerà in Italia.