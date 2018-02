Giochi: Cio, Zoeggeler non eletto

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - Armin Zoeggeler, ex slittinista italiano e attuale allenatore della squadra azzurra (vincitore di due medaglie d'oro olimpiche e di sei mondiali) non è entrato a far parte della commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale. Gli atleti iscritti alle Olimpiadi di PyeongChang - ha votato l'84% dei 2.919 aventi diritto - hanno scelto la giocatrice finlandese di hockey Emma Terho (1.045 preferenze) e la fondista statunitense Kikkan Randall (831), che prenderanno il posto di Angela Ruggiero (Usa), presidente uscente, e Adam Pengilly (Gb). La nomina ufficiale da parte del Cio è prevista nella sessione di domenica prossima se sarà raggiunto il quorum del 49%. Zoeggeler può ancora sperare di entrare nel comitato se il suo nome verrà indicato personalmente dal presidente Thomas Bach.