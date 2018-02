Giochi: hockey donne, oro Usa

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 22 FEB - Le donne stanno salvando il Team Usa ai Giochi di PyeongChang. E ci voleva l'oro storico della squadra di hockey femminile per riscattare l'eliminazione choc dei maschi solo ai quarti di finale del torneo olimpico: le statunitensi si sono aggiudicate il titolo, che mancava da vent'anni, battendo 3-2 ai rigori le eterne rivali del Canada. Era da Nagano '98, quando l'hockey al femminile è stato introdotto nel programma dei Giochi invernali, che gli Usa non riuscivano a rivincere l'oro a cinque cerchi. Da Salt Lake a Sochi, quattro anni fa, è stato un monologo canadese. Il bronzo è andato alla Finlandia, che ha lasciato ai piedi del podio la squadra russa. A risollevare il medagliere a stelle e strisce, non particolarmente brillante in questi Giochi coreani, c'erano state anche le ragazze del fondo che hanno vinto a sorpresa l'oro nel Team Sprint.