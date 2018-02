Nicchi,lavoriamo per Var sempre migliore

FIRENZE, 22 FEB - Stiamo vivendo una stagione importante, piena di innovazioni, stiamo applicando bene la Var e lavoriamo per farlo sempre meglio". Lo ha detto il presidente dell'Aia Marcello Nicchi oggi a Coverciano per l'assegnazione del 'Premio Colosimo' in memoria del giovane arbitro scomparso nel 2015 in un incidente stradale, premio consegnato ad Antonio Giua della sezione di Olbia. "Grazie alle innovazioni introdotte siamo un esempio nel mondo - ha continuato Nicchi - Ci sono ancora troppe polemiche da parte di dirigenti, giocatori e allenatori nonostante la Var? Non ci interessano nè ci preoccupano. Piuttosto speriamo che si arrivi ad un'uniformità a livello intanto europeo: in Italia arbitriamo con la Var e la goal-linea, in Champions c'è l'arbitro di porta che qui abbiamo abolito. Ho spiegato al commissario Fabbricini ha poi detto Nicchi - le nostre problematiche in attesa della nuova governance del calcio. Speriamo di essere ascoltati altrimenti rischiamo anche di non scendere più in campo".