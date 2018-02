Bundesliga, tifosi contro 'Monday night'

BERLINO, 22 FEB - No al 'Monday Night' e alla Var. I tifosi delle squadre della massima serie tedesca, la Bundesliga, hanno annunciato nuove forme di contestazione contro le novità introdotte da quella che definiscono "la football mafia", ovvero la Federcalcio locale. Tutto è cominciato lunedì scorso, quando durante il primo dei cinque 'Monday Night' di questa stagione, tra Eintracht Francoforte e Lipsia, i sostenitori locali hanno dato via a una serie di plateali contestazioni. Ora anche i supporter del Borussia Dortmund hanno annunciato contestazioni contro i posticipi serali del lunedì, da attuare il 26 di questo mese quando i gialloneri affronteranno l'Augusta. Proteste annunciate anche a Colonia dopo che, a detta dei tifosi, la loro squadra è stata ripetutamente penalizzata dalla decisione dei 'Video Assistant Referee', ovvero Var. Tutto ciò dopo che un attento esame dei filmati mostrati da varie emittenti hanno dimostrato che in almeno un caso le lamentele del Colonia erano giustificate.