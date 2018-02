Mondiali atletica indoor,azzurri sono 12

ROMA, 22 FEB - Dopo quello per l'ostacolista Veronica Borsi, arriva un altro invito dalla Iaaf all'Italia per i Mondiali Indoor di Birmingham (1-4/3). La destinataria è la saltatrice in alto Alessia Trost che sabato scorso ad Ancona ha messo in bacheca il suo 7/o titolo italiano assoluto, il quarto al coperto. La 24enne pordenonese delle Fiamme Gialle, accreditata con uno stagionale di 1,91, è rientrata nel 'target number' per la rassegna iridata grazie all'1,94 outdoor dello scorso anno. "Certo - commenta Trost sulla sua pagina Facebook - non sono particolarmente orgogliosa di essere stata ripescata, ma non posso nascondere di aver atteso con fremito notizie dalla Iaaf. Partecipare a questi campionati del mondo è un'opportunità che voglio raccogliere fino alla fine, per continuare a migliorare, per portare avanti il percorso che abbiamo iniziato, per aggiungere qualche centimetro allo stagionale". L'Italia Team a Birmingham potrà contare su 12 atleti: 8 donne e 4 uomini, in partenza martedì 27 febbraio.