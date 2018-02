F1: Vettel,ci abitueremo a nuova'gabbia'

MARANELLO (MODENA), 22 FEB - "Non credo lo Halo darà fastidio, ritengo che sia molto meno intrusivo di quello che pensavo. Tutti ci abitueremo al suo utilizzo". Sono le parole di Sebastian Vettel nella conferenza stampa sulla nuova Ferrari, che mostra la 'gabbia' protettiva davanti all'abitacolo, un accorgimento quest'anno obbligatorio. "Il nostro obiettivo è essere sempre più veloci. L'auto è ottima e la prossima settimana ne sapremo qualcosa di più e capiremo quanto lavoro ancora c'è da fare", ha detto Kimi Raikkonen. "Il mondiale e gli avversari - ha aggiunto il finlandese - ritengo che quando ci sono più team a contendersi la vittoria sia più eccitante, anche per gli spettatori. Un po' come era qualche anno fa". "Siamo partiti dal progetto dello scorso anno, che già era una buona base. Abbiamo mantenuto i concetti aggressivi. La SF71H ha un corpo vettura più stretto ed è stata costruita per essere performante anche nei circuiti ad alta velocità", ha detto il direttore tecnico Mattia Binotto.