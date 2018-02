F1: Vettel, faremo tempi fantastici

MARANELLO (MODENA), 22 FEB - "Con questa auto faremo sicuramente tempi fantastici, pensiamo di aver lavorato bene, ma aspettiamo i test per confermarlo. Il messaggio che voglio lanciare per il Mondiale? Che sicuramente dobbiamo fare noi piloti per primi tutto il possibile per ottenere i risultati migliori". Lo ha detto Sebastian Vettel, carico per la nuova stagione. "Si parla tanto con i progettisti, che conoscono bene l'auto, ma spetta prima di tutto a noi piloti dare il massimo", ha detto il pilota tedesco a Maranello.