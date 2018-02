Boxe: domani c'è il Mondiale della Pace

ROMA, 22 FEB - Ultimo atto, quello del peso (60.3 kg per entrambi i contendenti), prima del Mondiale per la Pace Wbc, promosso dal World Boxing Council, ente professionistico che ha voluto che la terza edizione di questo evento internazionale si svolgesse in Italia, poiché, come il Messico, colpita da un terribile terremoto. I fondi raccolti attraverso la campagna sociale dedicata, e durante la serata, con entrata ad invito, saranno infatti devoluti al progetto "Fighting for the Peace" creato dalla Scholas Foundation, ente vicino al Vaticano, e dal programma 'BoxVal' del Wbc. Protagonisti della sfida saranno due dei migliori pesi leggeri in circolazione: l'imbattuto italiano Emiliano Marsili (35 vittorie, 14 prima del limite, e 1 pari) e il messicano Victor Betancourt (22 vittorie e 1 sconfitta). Combatteranno sulla distanza delle 12 riprese. Il co-main event della manifestazione sarà il match per il titolo europeo dei pesi medi, attualmente vacante, tra l'italiano Alessandro Goddi e l'imbattuto polacco Kamil Szeremeta.