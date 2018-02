E: League, Napoli vince 2-0 ma eliminato

ROMA, 22 FEB - Napoli eliminato dall'Europa League. Alla formazione partenopea non è bastato vincere 2-0 in casa del Lipsia per ribaltare il 3-1 subito nella gara di andata. Per il Napoli a segno Zielinski al 32' del primo tempo ed Insigne al 41' della ripresa. Il Lipsia si qualifica così per gli ottavi di finale.