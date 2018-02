Gattuso: Godiamoci momento, poi la Roma

ROMA, 22 FEB - "Sono contento di non aver subito gol. Avevo battuto su questo tasto nei giorni scorsi. Dobbiamo pensare a domenica, alla Roma, poi penseremo a mercoledì: come sempre partita dopo partita. Ci godiamo il passaggio del turno, e testa a domenica". Così Rino Gattuso commenta la qualificazione del Milan agli ottavi di Europa League, parlando a Sky sport. "Abbiamo cominciato un lavoro, il fatto che non si prenda gol significa che poi vedi gente che non sbuffa e che lavora con più passione - aggiunge l'allenatore dei rossoneri -. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Merito anche dei giocatori che ci stanno mettendo tanta voglia e collaborazione". "Il mio futuro? Dovete chiederlo alla società: per me è un grande onore allenare questa squadra, ho grande pressione e si fa fatica, ma è una bella fatica - conclude Gattuso -. Mi piacerebbe, ma dovete parlare con la società, devo ringraziare chi mi ha messo qua: Mirabelli e Fassone".