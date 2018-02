Golf: Honda Classic, inizia bene Woods

ROMA, 23 FEB - Nastri, cappelli e magliette per onorare le vittime di Parkland (Florida). L'Honda Classic di golf è iniziato all'insegna della solidarietà, con i campionissimi del PGA Tour vicini alle famiglie delle 17 vittime della strage andata in scena lo scorso 14 febbraio in una scuola pubblica statunitense. Scattata a Palm Beach Gardens (Florida) con una prova convincente di Tiger Woods che dopo il primo giro è fermo in 21/a posizione al fianco, tra gli altri, del campione della Race to Dubai 2017, Tommy Fleetwood, e dello spagnolo Rafa Cabrera Bello. Al comando Noren e Simpson. L'ex numero uno al mondo, alla terza apparizione del 2018, sul percorso del PGA National ha chiuso in par il round d'apertura. "E' stata la miglior prova - ha ammesso lo statunitense al termine della gara - dal mio ritorno". Nulla di eccezionale potrebbe osservare qualcuno guardando lo score. Eppure la star americana ha resistito al forte vento che ha messo in difficoltà la maggior parte dei giocatori presenti sul green.