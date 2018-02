Giochi: Kostner, non è l'ora del ritiro

GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 23 FEB - "Se si chiude un'era? Non credo proprio, c'è il mondiale in Italia adesso. Mi riposo un po' e poi al lavoro per vivere un'altra bella esperienza a Milano. Certe decisioni non si prendono mai a calo". Carolina Kostner non vede l'addio alla carriera così vicino: l'azzurra del pattinaggio di figura, quinta nella gara vinta dalla 15enne russa Alina Zagitova, non parla di stop. "Spero di continuare a trasmettere tutta l'esperienza fatta in questi anni - e col tempo poi troverò la mia strada. Isolde (Kostner ndr) mi ha sempre detto 'sentirai quando è il momento di smettere' e io non l'ho ancora sentito. La vittoria di una 15enne? Non c'è nulla di nuovo, complimenti a tutto questo gruppo di ragazze, sono orgogliosa di farne parte e condividerne la competitività".