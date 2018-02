A Gubbio'Bike Tour'su tracce Giro Italia

ROMA, 23 FEB - Prenderà il via da Gubbio il 'Bike Tour' 2018 sulle tracce del Giro d'Italia. L'evento che sarà presentato giovedì 1 marzo alle ore 19 presso il Circolo Canottieri Aniene denominato 'Pedalando con i Cappuccini' avrà le vesti di un doppio appuntamento di cicloturismo con base nella cittadina umbra. Gli appassionati del 'bike friendly', sempre più numerosi nel nostro Paese, avranno così occasione, nei weekend 13/15 e 27/29 aprile, di andare alla scoperta di suggestivi itinerari naturalistici, storici e artistici in Umbria, Marche e Toscana. I biker saranno capitanati e guidati dal tecnico e carismatico Emiliano Cantagallo, ideatore del format "Pendenze pericolose" e già titolare, nelle Alpi Carniche, dell'unico hotel dedicato esclusivamente ai ciclisti con bici al seguito. Nel 'radar' figurano i Monti Catria, Cucco, Ingino e Nerone, già noti per il Giro d'Italia, il lago Trasimeno, Acqualagna, Burano e Città di Castello fino al Monastero di Fonte Avellana. Per saperne di più dgcomunicazione@gmail.com.