Il Rally Italia Talent corre ad Adria

ROMA, 23 FEB - L'Aci Rally Italia Talent targato Abarth scatta all'Adria International Raceway con il record d'iscritti. Dopo la selezione in terra pugliese che ha visto la presenza del Presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, che ha anche provato l'Abarth 124 Spider rispolverando le sue qualità di pilota di rally, questo fine settimana il Circus del Grande Fratello dei motori si trasferisce in Veneto all'Adria International Raceway, in provincia di Rovigo. Saranno oltre 700 gli iscritti, numero record di tutte le 5 edizioni, che si confronteranno questo fine settimana sulle tecniche Prove rally disegnate dagli Esaminatori di Aci Rally Italia Talent all'interno del Circuito veneto, confermando così la passione rallystica di questa Regione che ha fatto la storia dei rally. Nove le Selezioni regionali in tutta Italia tra gennaio e marzo, una semifinale a marzo ed una finale ad aprile, iscrizioni online ancora aperte per le prossime Selezioni regionali sul sito www.rallyitaliatalent.it.