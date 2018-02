Kostner, a Pechino magari in altra forma

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 23 FEB - "Non ho mai detto che questo è l'ultimo atto della mia carriera olimpica. Il pattinaggio ha molte forme, vediamo quale potrà essere quella giusta per Pechino 2022". Lo ha detto Carolina Kostner, giunta a Casa Italia dopo il quinto posto nella gara individuale di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. "E' stata una bellissima finale olimpica - ha aggiunto - ed è stato bellissimo far parte dell'elite del pattinaggio mondiale. Sul ghiaccio l'età non conta, tra di noi c'è molto rispetto e molta ammirazione". "La dedica - ha concluso - è per chi nel momento di buio mi ha aiutato a trovare la luce e la forza per rialzarmi".