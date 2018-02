M5s svela programma Sport, c'è Zeman

ROMA, 23 FEB - Ci sarà anche Zdenek Zeman, tecnico del Pescara che da tanti anni si batte per la moralizzazione del calcio italiano, fra i partecipanti alla presentazione del programma Sport del Movimento 5 Stelle, mercoledì prossimo nel capoluogo abruzzese. Lo apprende l'Ansa in ambienti del Movimento, che fanno presente come "i temi portanti della manifestazione saranno quelli dello sport e della legalità". Oltre a quella di Zeman, prevista la presenza di Domenico Fioravanti, due volte campione olimpico a Sidney 2000 e candidato con il M5S alle prossime politiche nel collegio di Torino. Fra i parlamentari uscenti del Movimento, ci saranno invece Alessandro Di Battista, Simone Valente e Gianluca Vacca. L'evento è in programma all' Aurum di Pescara con inizio alle 11.