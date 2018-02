Tiro a Segno:accordo con CreditoSportivo

ROMA, 23 FEB - L'Unione italiana tiro a segno e l'Istituto per il Credito Sportivo annunciano la firma della convenzione triennale del protocollo d'intesa 'Top of the Sport'. A rendere noto l'accordo, all'interno del seminario dei presidenti Tsn, il commissario straordinario dell'Unione italiana Tiro a Segno, Francesco Soro, e il commissario straordinario dell'Ics, Paolo D'Alessio. "Sono molto felice di partecipare a questo seminario - ha dichiarato D'Alessio portando i saluti del presidente Andrea Abodi - sono orgoglioso di procedere alla firma di un accordo con l'Unione italiana tiro a segno, che rappresenta una delle realtà storiche dell'Italia. A poco più di due anni dai Giochi di Tokyo 2020 e dopo gli indimenticabili ori di Niccolò Campriani a Londra e Rio, il nostro obiettivo è quello di continuare insieme all'Unione per aiutare i campioni di oggi e costruire quelli di domani, per metterli nelle migliori condizioni per praticare al meglio il loro sport".