Giochi:arrivederci a Pechino,è mini show

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 24 FEB - Non solo il passaggio di testimone da una città all'altra, ma un mini show che proietta a Pechino 2022. La cerimonia di chiusura dei Giochi di PyeongChang conterrà al suo interno uno spettacolo di otto minuti ideati dal regista cinese Zhang Yimou dedicati alla capitale asiatica che ospiterà la prossima edizione delle Olimpiadi invernali. Zhang Yimou ha già curato le cerimonie di Pechino 2008. "La cultura cinese, la tradizione, gli scambi del Paese con il resto del mondo - ha spiegato in conferenza stampa il grande regista - saranno concentrati in uno spettacolo di otto minuti con esibizioni altamente tecnologiche. Mi preoccupa solo il tempo, spero non ci sia troppo vento" dal momento che lo stadio è scoperto. Il meteo prevede di nuovo temperature molto basse, simili a quelle della gelida cerimonia di apertura di due settimane fa. In tribuna a sostenere la delegazione americana la figlia del presidente Usa, Ivanka Trump.