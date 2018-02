Atp Rio: Fognini in semifinale

ROMA, 24 FEB - Ancora una battaglia ed ancora una rimonta per Fabio Fognini che si è qualificato per le semifinali del "Rio Open", torneo Atp dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Nei quarti il 30enne azzurro ha sconfitto per 6-7(3-7) 6-3 6-1, dopo oltre due ore e mezza di gioco, lo sloveno Aljaz Bedene. In semifinale Fognini troverà lo spagnolo Fernando Verdasco, che ha battuto per 6-4 6-0 l'austriaco Dominic Thiem. L'altra semifinale vedrà di fronte il cileno Nicolas Jarry (7-5 6-3 all'uruguaiano Pablo Cuevas) e l'argentino Diego Schwartzman (6-4 6-3 al francese Gael Monfils).