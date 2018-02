Lotti, allo sport serve legge quadro

CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 24 FEB - "L'organizzazione dello sport ha bisogno probabilmente di una legge quadro. In un anno era impossibile farla, oggi è il momento di pensare a una riorganizzazione complessiva dello sport, penso principalmente alla legge 91/1981, e ad andare avanti sulla strada tracciata, che è quella giusta". Lo ha detto il ministro dello Sport Luca Lotti (Pd) incontrando stamani le associazioni sportive di Castelfiorentino (Firenze). "In questa campagna elettorale - ha proseguito il candidato del Pd alla Camera nel collegio uninominale di Empoli (Firenze) - dobbiamo raccontare e ricordare i provvedimenti che in questo anno di ministero dello Sport abbiamo approvato. Penso allo sport bonus, alla no tax area, al progetto del bando sport e periferie, oltre alle tante idee che abbiamo per il futuro dell'associazionismo di base".